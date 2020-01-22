دولي

بعد الحرائق والفيضانات.. (عناكب) مميتة تنتشر في أستراليا

بعد الحرائق والفيضانات.. (عناكب) مميتة تنتشر في أستراليا
العناكب المميتة
رام الله - دنيا الوطن
بعد كارثة الحرائق، التي شهدتها أستراليا، يحذر الآن الخبراء السكان؛ لضرورة الانتباه إلى العناكب المميتة، بسبب وجود الظروف المثالية، التي تزدهر فيها هذه العناكب.

وتعتبر منطقة الغابات الرطبة في شرق أستراليا الموطن الأصلي للعناكب القمعية القاتلة، التي تشتهر بسمها الشديد سريع المفعول، وقالت حديقة الزواحف الأسترالية، إن نشاط العناكب، قد ازداد في الأيام الأخيرة، وذلك وفق (سي ان ان). 

وشهدت أستراليا أسوأ موجة من حرائق الغابات منذ عقود، والتي دمرت مساحات شاسعة، كما تسببت في مقتل العشرات في جميع أنحاء البلاد.

كما تعرضت البلاد مؤخراً لعواصف رعدية، وأحدثت الفيضانات مخاطر جديدة، وبعد فترة قصيرة، تعرضت أستراليا لعواصف ترابية، ما تسبب في سقوط حجارة ضخمة.

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