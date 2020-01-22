دولي

مارادونا يزور صديقه الرئيس مادورو

مارادونا يزور صديقه الرئيس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستقبل دييغو أرماندو مارادونا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأسطورة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أمس الثلاثاء، في العاصمة كاراكاس، وشكره على "دعمه المطلق"، وذلك عشية استضافة بلاده لاجتماعات منتدى ساو باولو.

وغرد مادورو، رئيس الحزب الاشتراكي عبر حسابه على (تويتر) وفق (مونتي كارلو) الدولية، كم من الرائع رؤية مارادونا مجدداً في بلدنا الحبيب! فنزويلا بلدك، رفيقتك وتوأم روحك! أهلاً وسهلاً بك"، مرفقاً بفيديو لهما، وهما يتعانقان.

ويقول مارادونا، الذي يشرف حالياً على تدريب فريق خيمنازيا اي ايسغريما دي لا بلاتا في الفيديو "ها نحن هنا"، فيرد مادورو "تبدو صغيراً في السن مجدداً.. ماذا فعلت بنفسك؟ هل خيمنازيا فعل بك ذلك".

وفي تغريدة أخرى، توجه مادورو إلى مارادونا قائلاً، "شكراً لدعمك المُطلق"، مشيراً إلى أنهما تناقشا "في الأفكار حول مواضيع رياضية مختلفة، ومسائل في العالم".

وتستعد كاراكاس لاستضافة اجتماعات منتدى ساو باولو، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة.

وسيبقى بطل العالم 1986 مع منتخب التانغو في العاصمة الفنزويلية لغاية الخميس، وفق ما أشارت التقارير الإرجنتينية.

ووصل مارادونا إلى كاراكاس في ظل بحث الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن مدرب لمنتخبه الوطني، عقب استقالة رافايل دوداميل في وقت سابق من الشهر الحالي؛ لتولي تدريب أتلتيكو مينيرو البرازيلي، إلا أن مصادر الاتحاد، نفت لوكالة (فرانس برس) إن لزيارة مارادونا علاقة بتعيين مدرب جديد للمنتخب.

وجاء في بيان للاتحاد الاثنين: إنه لا زال يبحث عن بديل لدوداميل لقيادة الفريق، وأنه "من المفضل" ان يكون أجنبياً، رغم أن الفنزويلي سيزار فارياس مدرب بوليفيا الحالي، يبدو اسماً مرشحاً لتولي المنصب.

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