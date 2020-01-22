أبو هولي: تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين لا يتعارض مع القرار 194

أحمد أبو هولي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن تأمين الحياة الكريمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، لا يتعارض مع الحق السياسي ومع ما ورد في القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها عام 1948.



وأوضح أبو هولي، خلال كلمة القاها في المؤتمر الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا) في مقر الوكالة في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور نائب رئيس جايكا الدكتورة نوبوكو كاياشيما وكافة اطقم وخبراء جايكا وسفير دولة فلسطين لدى اليابان، وليد صيام، واعضاء السلك الدبلوماسي هشام نصار وإياد الهندي ومدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ياسر ابو كشك بان معالجة احتياجات اللاجئين يساهم في بناء السلام وتخفيف الاحتقان في المخيمات ويعزز السلم الأهلي والاجتماعي.



وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين ملتزمون بالوقوف إلى جانب المخيمات، وهي على سلم اولياتها لتعزيز صمودهم وتأمين الحياة الكريمة والامنة بالرغم من محدودية الموارد المتوفرة، مثمنين الدعم الياباني والتعاطي معه إلى أبعد الحدود لتحقيق الأهداف المرجوة في تخفيف معاناة اهلنا اللاجئين.



ولفت أبو هولي الى ان اليابان وشعب اليابان من اكبر أصدقاء الشعب الفلسطيني والذين يقفون إلى جانبه ضمن ظروف صعبة في ظل انعدام للأفق والحل السياسي مثمناً دعم اليابان الذي يعتبر رسالة امل يتردد صداها في أوساط اللاجئين.



وتطرق إلى مشروع تحسين المخيمات الممول من جايكا الذي يهدف إلى تقديم دعم فني لدائرة شؤون اللاجئين، ومؤسسات المخيمات، لتحسين الظروف المعيشية المتردية فيها، من خلال مشاركة السكان في ادارة شؤون حياتهم بأنفسهم، لافتا الى ان المشروع انجز اهدافه بنجاح مطالباً وكالة جايكا بدعم مخرجات المشروع من خلال تمويل المشاريع ذات الاولوية التي تحتاجها المخيمات.



ولفت إلى أن دائرة شؤون اللاجئين اعتمدت مخرجات مشروع تحسين المخيمات من خلال اعتماد دليل التخطيط ودليل التنفيذ وخطط تحسين المخيمات الثلاثة التي شملهم المشروع، من خلال تشكيل منتدى لتحسين المخيم، يمثل جميع الشرائح والفئات، الذي اسند له دور بارز في تحديد أولويات السكان، واحتياجاتهم لافتاً الى ان المشروع خلق حالة من الأمل لدى ابناء المخيمات بامكانية احداث تغيير ايجابي في حياتهم.



وأكد أبو هولي على تعميم تجربة مشروع تحسين المخيمات الى جميع المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي لبنان وقطاع غزة لافتاً الى ان المشروع نتج عنه إجراءات ذات اولوية، ضمن أهداف يتطلع السكان لتحقيقها من خلال مشاريع في مجالات متعددة وهذا يتطلب دعم وتمويل من أصدقاء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الشعب الياباني.



وفي السياق ذاته بحث أبو هولي في اجتماعين منفصلين مع نائب وزير الخارجية الياباني سوزوكي كيسكو، ونائب رئيس جايكا الدكتورة نوبوكو كاياشيما اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والمخاطر التي تواجههم في ظل السعي الامريكي – الاسرائيلي لتصفية قضيتهم من خلال انهاء عمل الاونروا بالإضافة احتياجات المخيمات والمشاريع ذات الأولوية التي تحتاجها المخيمات وسبل دعمها، الى جانب ازمة الأونروا المالية التي اثرت وبشكل مباشر على جودة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.



وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية اليابانية مساء اليوم الى مشروع تحسين مخيمات اللاجئين" PALCIP للمخيمات الثلاثة: عقبة جبر، عسكر القديم، الجلزون والمشاريع التجريبية المنفذة في البنية التحتية للمخيمات الثلاثة الممولة من وكالة (جايكا) ومخرجات المشروع في انجاز اعداد دليل التخطيط لمشاريع تحسين المخيمات ضمن منهج تشاركي وشمولي، وانجاز اعداد دليل التنفيذ لمشاريع تحسين المخيمات، ورؤية دائرة شؤون اللاجئين الى تطبيق مشروع تحسين المخيمات لكافة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.



وأشاد بمستوى التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا) لدعم مشاريع المخيمات وتحسين اوضاعهم المعيشية مؤكداً خلال لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين الى ضرورة دعم مشاريع حيوية ذات اولية للمخيمات الفلسطينية.



كما أشاد أبو هولي بمواقف اليابان الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وحرص اليابان في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية من خلال استمرارها في تدعم وتنفيذ مشاريع انسانية واخرى تنموية واقتصادية داخل المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات.



وأكد سازوكي على دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمضي قدما في دعم وتمويل المشاريع التنموية والانسانية لتحسين حياة الفلسطينيين.



من جهته، أشاد كاياشيما، بمستوى التنسيق ين دائرة شؤون اللاجئين وجايكا، لافتا الى ان جايكا ستواصل دعمها لمشروع تحسين المخيمات والانتقال به الى المرحلة الثانية التي تمتد لجميع مخيمات الضفة الغربية علاوة على دعم مشاريع ذات اولوية لاحتياجات اللاجئين.



واضاف ان علاقة جايكا مع دائرة شؤون اللاجئين وصلت الى مرحلة متقدمة من الشراكة والتنسيق في تنفيذ مشاريع مهمة داخل المخيمات ستمتد الى كافة المخيمات الفلسطينية مستقبلاً.



وفي اطار برنامج الزيارة الى اليابان أطلع أبو هولي المجموعة البرلمانية اليابانبة – الفلسطينية وقيادات مجتمعية يابانية يوم امس على اخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني والمساعي الامريكي الاسرائيلية لانهاء عمل وكالة الغوث الدولية لتصفية قضية اللاجئين وخطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية مدارس (أونروا) العاملة في مدينة القدس.



واكد على ضرورة أن تلعب المجموعة البرلمانية اليابانية– الفلسطينية دوراً في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعرية جرائم الاحلال الاسرائيلي من خلال تشكيل رأي عام دولي داعم لها.



وثمنت المجموعة البرلمانية جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في حماية الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الثوابت ورفض صفقة القرن الامريكية ومواجهة تمريرها، كما اشادت بجهود أبو هولي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وحمل قضيتها إلى كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.