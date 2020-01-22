الرئيس عباس يُجدد التأكيد على التزامه بإجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة





وجدد الرئيس عباس وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) التأكيد على التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.



وجرى خلال اللقاء، الحديث حول الإعداد للانتخابات المقبلة، وضرورة استمرار الجهود؛ لإتمام الترتيبات اللازمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل مدينة القدس المحتلة.







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.