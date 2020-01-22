شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُجدد التأكيد على التزامه بإجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة

الرئيس عباس يُجدد التأكيد على التزامه بإجراء الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.

وجدد الرئيس عباس وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) التأكيد على التزامه بالعمل على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وجرى خلال اللقاء، الحديث حول الإعداد للانتخابات المقبلة، وضرورة استمرار الجهود؛ لإتمام الترتيبات اللازمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل مدينة القدس المحتلة.


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