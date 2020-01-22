ترامب: طالبان يجب أن تُحجّم العنف من أجل محادثات أفغانية مُجدية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه لن تكون هناك مفاوضات مجدية ما لم تقلل طالبان بدرجة كبيرة أعمال العنف.



وأضاف البيان وفق ما نقلته (رويترز): أكد ترامب مجدداً الحاجة إلى خفض كبير ومستمر للعنف من جانب طالبان؛ لتسهيل إجراء مفاوضات مجدية بشأن مستقبل أفغانستان، وكان ترامب يتحدث خلال وجوده في دافوس بسويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.