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تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب

تلفزيون: السعودية تطلب من أمريكا رفع السودان من قائمة الإرهاب
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزير الدولة للشؤون الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب (رويترز) أضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة الرئيس آنذاك، عمر حسن البشير، تدعم جماعات إرهابية.

ويجعل التصنيف السودان غير مؤهل لتخفيف أعباء ديونه والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا بد من موافقة الكونجرس على الأمر.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير العام الماضي، واتفقت حكومة مدنية انتقالية، تشكلت في أب/ أغسطس، مع الولايات المتحدة على فتح المجال لها، كي تتواصل مع المؤسسات الدولية، بينما لا تزال مدرجة على القائمة.

ودعمت السعودية الإطاحة بالبشير، فيما يعتقد محللون أنه انعكاس لجهودها بالتنسيق مع الإمارات؛ للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تدعم نظامه في المنطقة.

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