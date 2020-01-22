شؤون فلسطينية

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع

كاشفاً أسماءهم.. مركز حماية يُوضح ملابسات استهداف الاحتلال لثلاثة أطفال شرقي القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان، استهداف أليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على حدود قطاع غزة شرقي قرية المصدر، ثلاثة أطفال فلسطينين، بزعم تسللهم من السياج الفاصل من وسط قطاع غزة.

وقال المركز، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "ووفقاً لمعلومات حصل عليها  باحثو المركز، فإن الاطفال الثلاثة هم: محمد هاني مسعد أبو منديل مواليد 30/10/2002، محمود خالد محمود سعيد مواليد 09/01/2002، سالم زويد هويشل النعامي مواليد 10/01/2002".

وتابع المركز: "قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد رصدها للأطفال الثلاثة، قامت بتطويق مكانهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والطلب منهم نزع ملابسهم، وبعد استهدافهم، زعمت أنهم ألقوا عبوة ناسفة تجاه القوات الإسرائيلية؛ إلا أن الفيديو الذي نشرته سلطات الاحتلال، يثبت كذب ادعائهم، كون الأطفال الثلاثة، يظهرون بالفيديو بشكل واضح أثناء نزع ملابسهم، وليس إلقاء أي قنابل".

وأشار المركز، إلى أنه ينظر بخطورة بالغة لحادثة إطلاق النار على الأطفال الثلاثة، ويطالب بالكشف الفوري والعاجل عن مصيرهم، وتسليمهم لذويهم. 

وشدد المركز، على أن استهداف قوات الاحتلال، وتكتمها على المعلومات المتعلقة بمصير الأطفال الثالثة، جريمة واضحة ومتعمدة، وانتهاك جسيم للحماية المقررة للأطفال، ويصل التكتم على معلوماتهم إلى عقوبة جماعية بحق عائلاتهم، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

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