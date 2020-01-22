الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية في بيان، إن الجزائر سوف تستضيف الخميس، مؤتمراً لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.



وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر، بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.



وقال مصدر مطلع، وفق (رويترز) على الموضوع: إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.



وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا، وزار عديد من الزعماء الأجانب، وزراء خارجية دول عربية وأوروبية وتركيا الجزائر في الأسابيع الأخيرة؛ لبحث الأزمة.



وتشعر الجزائر بقلق، إزاء بزوغ تهديدات أمنية جديدة من أي تصعيد في ليبيا، لا سيما وأنها تواجه مشكلاتها السياسية الخاصة بعد نحو عام من احتجاجات حاشدة، أدت إلى إحداث تغيير في قيادة البلاد.



ويمثل الصراع في ليبيا، أول اختبار كبير على الصعيد الدولي للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، الذي انتُخب الشهر الماضي.



وتخشى الجزائر، أن تحاول جماعات مسلحة دخول أراضيها من ليبيا؛ لمهاجمة منشآت النفط والغاز بها.