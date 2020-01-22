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"الجيش الوطني الليبي" يُعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

"الجيش الوطني الليبي" يُعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة
الجيش الليبي (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (الجيش الوطني الليبي) التابع للمشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة، بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيراً إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته في طرابلس.

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك) ونقلته (روسيا اليوم) أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".

ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء طرفي النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا، إن "أعضاء مجلس الأمن يحثون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة (5+5) من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر، أن تتشكل هذه اللجنة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة برلين، من 5 ضباط يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، و5 ضباط يمثلون قوات "الجيش الوطني".

ومهمة هذه اللجنة التي من المفترض، أن تجتمع قريباً هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين منذ الـ 12 من الشهر الجاري توصلاً لإقرار هدنة بينهما.

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