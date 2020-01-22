تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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رام الله - دنيا الوطن

تضاربت الأنباء، حول تأخير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رام الله، حيث من المزمع، أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وفيما تناقلت وسائل إعلام، أن ماكرون قد يؤجل زيارته إلى غد الخميس، أكدت (روسيا اليوم) في فلسطين، أن الزيارة تأجلت حتى مساء اليوم الأربعاء.



وأضافت أنه من المتوقع، أن يصل الرئيس الفرنسي إلى الأراضي الفلسطينية في الساعة الـ 10:30 الليلة لإجراء مباحثات مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس.