الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراض جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على أراض من قرى تل ومادما وبورين جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، أخطرت المواطنين بالاستيلاء على مساحة من أراضيهم في تلك القرى.



وأضاف أن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، تمتد من جسر مادما وصولاً إلى منطقة البرج العسكري في قرية تل، وتمتد على جوانب الطريق العسكري بطول 3 كم.