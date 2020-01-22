شاهد: الرئيس الفرنسي يزور المسجد الأقصى









رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.واسقبل مدير أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، ومسؤولو دائرة الأوقاف الرئيس الفرنسي، والوفد المرافق له.وقام الرئيس الفرنسي، بجولة في ساحات المسجد الأقصى، وصولاً إلى باب المغاربة.