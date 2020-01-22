شؤون فلسطينية

شاهد: الرئيس الفرنسي يزور المسجد الأقصى

شاهد: الرئيس الفرنسي يزور المسجد الأقصى
جانب من زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون للقدس
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واسقبل مدير أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، ومسؤولو دائرة الأوقاف الرئيس الفرنسي، والوفد المرافق له.

وقام الرئيس الفرنسي، بجولة في ساحات المسجد الأقصى، وصولاً إلى باب المغاربة.

 


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