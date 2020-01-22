شؤون فلسطينية

"أبو حمزة" يُغرّد بذكرى عملية (بيت ليد) ويكشف: أبو العطا ترأس غرفة العمليات

"أبو حمزة" يُغرّد بذكرى عملية (بيت ليد) ويكشف: أبو العطا ترأس غرفة العمليات
الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاماً على عملية بيت ليد، قائلاً: باتت العملية البطولية نموذجاً يحتذى به في العمل المقاوم وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيل في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)    "تمر ذكرى بيت ليد، حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية، التي نفذها مجاهدو (سرايا القدس) مستهدفين ضابطاً إسرائيلياً، كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى.

وكشف الناطق بإسم السرايا، أن الشهيد القائد بهاء أبو العطا، كان على رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية لمجريات عملية القنص، منذ الرصد، وحتى التنفيذ في حرص كبير من القيادة على وجوب أن يذوق العدو من ذات الكأس التي أذاقها لشعبنا.

وجدد العهد لأبناء الشعب الفلسطيني، أن تبقى سرايا القدس من المدافعين عنهم، مضيفاً " سنبقى الدرع الحامي لهم فأيادي مجاهدينا ما زالت وستبقى على الزناد، وسنظل حاضرين في كل ميدان، نذود عن شعبنا وأقصانا وأسرانا".

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