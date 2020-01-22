شؤون فلسطينية

شاهد: مُشادة بين الرئيس الفرنسي وجنود الإحتلال الإسرائيلي في القدس

شاهد: مُشادة بين الرئيس الفرنسي وجنود الإحتلال الإسرائيلي في القدس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مواقع صحفية إسرائيلية، مقطع مُصور، يرصد رفض الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) الدخول إلى كنيسة القديس يوحنا بالقدس بمرافقة الشرطة الإسرائيلية، ويمنعهم من الدخول معه.

 

وفي اليوم الأول من زيارته للمنطقة، يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، كلاً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس محمود عباس، ويتوقف في القدس الشرقية.

وماكرون الذي دعي إلى "إسرائيل" للمشاركة يوم الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما آخر من حول العالم، في إحياء ذكرى المحرقة، اختار الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات التي ستتناول بالخصوص الملف الإيراني الملتهب منذ اغتالت الولايات المتحدة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية في بغداد مطلع الجاري.

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