صور: الدفاع المدني يُجلي إصابتين في حادث انقلاب مركبة بجنين

رام الله - دنيا الوطنأجلت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الأربعاء 22/1/2020 اصابتين، نتيجة حادث سير بانقلاب مركبة على الطريق الواصل بين بلدة قباطية ومركة جنوب جنين.وفور تلقي البلاغ توجهت الطواقم إلى المكان، وعمل طاقم إنقاذ مركز قباطية على إخلاء الإصابات، التي وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وعملت على تأمين الموقع، وفتح الطريق أمام حركة المرور أصولاً.