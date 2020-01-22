خريجات السمع والنطق من جامعة النجاح يحققن نسبة نجاح 86% بامتحان المزاولة

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رام الله - دنيا الوطن

في إنجاز جديد لخريجي جامعة النجاح الوطنية من برامج العلوم الصحية في الداخل، حققت خريجات برنامج علم ‏السمع والنطق نسبة نجاح 86% في امتحان مزاولة المهنة في الداخل، امتحان الدولة (كما يُسمى) ‏والذي تفرضه وزارة الصحة بالداخل على كل خريج من كليات الطب وعلوم الصحة بغض النظر عن ‏الدولة التي تخرّج منها الطالب شريطة أن تكون الجامعة معترفاً بها من قبل الوزارة.‏



تقدمت لامتحان المزاولة أربعة عشرة طالبة ونجحت منهن إثنتا عشرة، وهن خريجات أول دفعة لقسم ‏علاج السمع والنطق التابع لكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، علماً بأن الامتحان ‏يتميّز بالصعوبة والشمولية لكل ما يتعلق بعلم السمع والنطق، حيث شمل الامتحان جميع فحوصات ‏السمع وتقييمها ومشاكل النطق والصوت والكلام، وهو ذات الامتحان الذي يقدّمه خريجو جامعات ‏الداخل.‏



يُشار إلى أن جامعة النجاح الوطنية قد أطلقت برنامج السمع والنطق منذ خمس سنوات ليندرج ضمن ‏برامج كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، وراعت فيه جميع المعايير الدولية سواء على مستوى ‏المساقات أو البنية التحتية، كما استطاعت الحصول على اعتماد البرنامج من قبل وزارة الصحة في ‏الداخل وهو الأمر الذي أتاح للخريجات التقدم لامتحان مزاولة المهنة الذي حققن النجاح فيه.‏