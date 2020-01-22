خريجات السمع والنطق من جامعة النجاح يحققن نسبة نجاح 86% بامتحان المزاولة
رام الله - دنيا الوطن
في إنجاز جديد لخريجي جامعة النجاح الوطنية من برامج العلوم الصحية في الداخل، حققت خريجات برنامج علم السمع والنطق نسبة نجاح 86% في امتحان مزاولة المهنة في الداخل، امتحان الدولة (كما يُسمى) والذي تفرضه وزارة الصحة بالداخل على كل خريج من كليات الطب وعلوم الصحة بغض النظر عن الدولة التي تخرّج منها الطالب شريطة أن تكون الجامعة معترفاً بها من قبل الوزارة.
تقدمت لامتحان المزاولة أربعة عشرة طالبة ونجحت منهن إثنتا عشرة، وهن خريجات أول دفعة لقسم علاج السمع والنطق التابع لكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، علماً بأن الامتحان يتميّز بالصعوبة والشمولية لكل ما يتعلق بعلم السمع والنطق، حيث شمل الامتحان جميع فحوصات السمع وتقييمها ومشاكل النطق والصوت والكلام، وهو ذات الامتحان الذي يقدّمه خريجو جامعات الداخل.
يُشار إلى أن جامعة النجاح الوطنية قد أطلقت برنامج السمع والنطق منذ خمس سنوات ليندرج ضمن برامج كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، وراعت فيه جميع المعايير الدولية سواء على مستوى المساقات أو البنية التحتية، كما استطاعت الحصول على اعتماد البرنامج من قبل وزارة الصحة في الداخل وهو الأمر الذي أتاح للخريجات التقدم لامتحان مزاولة المهنة الذي حققن النجاح فيه.
في إنجاز جديد لخريجي جامعة النجاح الوطنية من برامج العلوم الصحية في الداخل، حققت خريجات برنامج علم السمع والنطق نسبة نجاح 86% في امتحان مزاولة المهنة في الداخل، امتحان الدولة (كما يُسمى) والذي تفرضه وزارة الصحة بالداخل على كل خريج من كليات الطب وعلوم الصحة بغض النظر عن الدولة التي تخرّج منها الطالب شريطة أن تكون الجامعة معترفاً بها من قبل الوزارة.
تقدمت لامتحان المزاولة أربعة عشرة طالبة ونجحت منهن إثنتا عشرة، وهن خريجات أول دفعة لقسم علاج السمع والنطق التابع لكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، علماً بأن الامتحان يتميّز بالصعوبة والشمولية لكل ما يتعلق بعلم السمع والنطق، حيث شمل الامتحان جميع فحوصات السمع وتقييمها ومشاكل النطق والصوت والكلام، وهو ذات الامتحان الذي يقدّمه خريجو جامعات الداخل.
يُشار إلى أن جامعة النجاح الوطنية قد أطلقت برنامج السمع والنطق منذ خمس سنوات ليندرج ضمن برامج كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، وراعت فيه جميع المعايير الدولية سواء على مستوى المساقات أو البنية التحتية، كما استطاعت الحصول على اعتماد البرنامج من قبل وزارة الصحة في الداخل وهو الأمر الذي أتاح للخريجات التقدم لامتحان مزاولة المهنة الذي حققن النجاح فيه.
التعليقات