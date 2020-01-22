براك: سنعمل بكل قوة لحماية حقوق المواطنين الصحية والطبية

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة، والتعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم العاملين في وزارة الصحة بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانوناً، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات والأدلة المعمول بها لدى الوزارة بما ينسجم مع معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق ثقة المواطنين ويليق بأبناء شعبنا في تلقي أفضل الخدمات.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك على أن الهيئة ستعمل بكل قوتها وعزيمتها وإرادتها الحرة وبالشراكة مع وزارة الصحة على حماية حقوق المواطنين المتعلقة بتلقي الخدمات والرعاية الصحية والعناية الطبية بصورة لائقة كماً ونوعاً، مشيرا إلى أن هذه الحقوق مكفولة قانونيا لجميع المواطنين.جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2020، في مقر وزارة الصحة في مدينة نابلس.وأوضح المستشار براك، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن القطاع الصحي يعتبر من أكثر القطاعات حيوية والتصاقاً بالمواطن الفلسطيني وهو ما يطفي على هذا التعاون أهمية استثنائية، وكشف بأن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة والمساهمة الحقيقية في رفض الفساد ومحاربته، وضمان استمرار تقديم الرعاية والخدمات الصحية وتحسينها في بيئة آمنة ووفق معايير النزاهة والشفافية لدرء مخاطر الفساد التي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والمهم.وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تعمل مع كافة القطاعات كشركاء وجنبا إلى جنب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بهدف الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد وبنهجٍ قائم على مسارين أساسيين وهما تضافر الجهود الوطنية الجامعة من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك بقيم وثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، بينما يتمثل المسار الثاني بالوصول الى منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية ودولية تمنع الإفلات من العقاب.ودعا المستشار براك جميع الوزارات للقيام بدورها ومسؤولياتها في تنفيذ مجموعة من التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا بان التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة الصحة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد وعدد من الشركاء بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع، لإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.من جانبها أكدت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة على استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الجانين، مشددة على حرص الوزارة لتعزيز الرقابة وتفعيل المحاسبة من خلال تشكيل جهاز رقابي فاعل لتعزيز النزاهة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون المهني مع هيئة مكافحة الفساد.وأشادت بعمل هيئة مكافحة الفساد، وسياسة الانفتاح التي تتبناها مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وباركت للهيئة نجاح مؤتمرها الدولي الأول.وشددت الدكتور كيلة على أهمية المضي قدما بترجمة هذه الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة عقد دورات ولقاءات مشتركة بين الجانين، لتعريف جميع العاملين في الوزارة بجرائم الفساد.