"الأشغال" بغزة: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحويل مبالغ مالية تكميلية لعدد من شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية .
وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها لشعبنا الفلسطيني مثمناً جهود الوزارة وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية.
أعلن ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحويل مبالغ مالية تكميلية لعدد من شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية .
وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها لشعبنا الفلسطيني مثمناً جهود الوزارة وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية.
التعليقات