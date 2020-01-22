"الأشغال" بغزة: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية

حي الندى بغزة من مشاريع المنحة الإيطالية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحويل مبالغ مالية تكميلية لعدد من شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية .



وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها لشعبنا الفلسطيني مثمناً جهود الوزارة وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية.