بالفيديو.. نتنياهو: إسرائيل ستفرض السيادة الإسرائيلية دون أي فيتو من الطيبي





وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي لحزب (الليكود): " سوف نفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بلا تأجيل وبدون أي فيتو من أحمد الطيبي".





وتعهد نتنياهو في أكثر من مناسبة بالسيطرة وإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، فيما دعا وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، نتنياهو إلى التصويت على ذلك يوم الأحد المقبل.













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستفرض السيادة الإسرائيلية دون أي فيتو من رئيس كتلة (القائمة المشتركة)، أحمد الطيبي، وفق تعبيره.