النضال الشعبي: المشاركة "بالمنتدى الدولي للهولوكوست" تجميل لصورة الاحتلال وتشجيع لمواصلة جرائمه

مسيرة لجبهة النضال الشعبي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت (جبهة النضال الشعبي) الفلسطيني، توافد قادة دول العالم لحضور ما يسمى "المنتدى الدولي للهولوكوست" في القدس المحتلة ، بمثابة تشجيع للاحتلال لمواصلة سياسته العنصرية والفاشية ضد أبناء شعبنا، وخصوصا في ظل اجراءات الاحتلال الهادفة لضم الضفة الغربية ، وبتحد واضح لقرارات الشرعية الدولية .



وتابعت الجبهة: في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم وارهاب الدولة المنظم من قبل حكومة نتنياهو العنصرية ، يأتي هذا المنتدى ويعقد على اراضي فلسطينية محتلة، ومع مجرمي حرب اصبحوا مطلوبين للعدالة الدولية ، يعتبر بمثابة تشجيع للاحتلال لمواصلة جرائمه.



وأضافت: أن تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والزام دولة الاحتلال بتنفيذها، يجب أن تكون اولويات قادة العالم، وأن المشاركة بهذا الاحتفال هو تجميل لصورة الاحتلال، والذي على كافة الدول المحبة للعدل والسلام واستقرار منطقة الشرق الاوسط أن تعمل على انهائه باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.