الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على طفل عقب الإفراج عنه من (الدامون)

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الأسير معروف

أحمد الأطرش (15 عاماً) من بيت جالا، بالضرب المبرح أمام حاجز "الكونتينر" العسكري، وذلك عقب الإفراج عنه يوم أمس من سجن "الدامون"، بعد قضاء محكوميته البالغة ثمانية شهور، وهو أحد الأطفال الذين جرى نقلهم من سجن (عوفر) إلى سجن

"الدامون" مؤخراً.



وأوضحت عائلة الطفل معرف لنادي الأسير: "أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبتهم الخاصة، وبعد طلب الجنود بتسليم هوياتهم الشخصية ومنهم والدة الطفل، عاد أحد الجنود ليسأل الطفل عن سبب اعتقاله وسجنه، وعند جواب الطفل بأنه لا يعرف، قام

بسحبه من المركبة، ونقله داخل الحاجز والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتحديداً في منطقة الصدر بواسطة أعقاب البنادق، وبعد صراخ والدته المتكرر على الجنود قاموا بتسليمه عند الساعة 11 ليلاً."



وذكر نادي الأسير أن الطفل معروف اُعتقل في شهر آيار/ مايو 2019، وحكمت عليه المحكمة بالسّجن لمدة ثمانية شهور على خلفية إلقاء الحجارة.