الرفاعي: تأجيل مؤتمر فتح في الساحة الرومانية لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه

سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الخارجية أن تأجيل، مؤتمر الحركة الذي يعقد سنويا و الذي كان من المفترض عقده في 19من هذا الشهر جاء لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه .



وأكد الرفاعي لموقع (دولة فلسطين) الالكتروني ،أن قرار التأجيل جاء بعد تكليف رائد اللوزي بلقاء الأخوة أعضاء الاقليم في بخارست والتشاور معهم ومناقشة بعض القضايا التنظيمة .



ولفت الرفاعي أننا جادون بعقد المؤتمر واجراء الانتخابات بعد حل بعض الاشكاليات ، مشددا على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع أبناء فتح في كافة أماكن تواجدهم .



وقال: "إننا عممنا بوجود قنوات تنظيمية واضحة للاستفسارات والشكاوى - ان وجدت - والتي نقوم على معالجتها فورا وإيجاد الحلول الملائمة لها ، وبالتأكيد ليس مكانها الصحيح وسائل الاعلام".