شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع المعهد القضائي وبتمويل "سواسية"

توقيع اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع المعهد القضائي وبتمويل "سواسية"
رام الله - دنيا الوطن
وقع قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي كفاح الشولي، مع مدير برنامج "سواسية 2" المشترك كريس ديكر، اليوم، على اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة لمشروع تدريب قضاة وأعضاء نيابات وموظفي المحاكم الشرعية خلال العامين المقبلين (2020-2021)، بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وبتمويل من مشروع "سواسية 2".

وأكد د. الهباش، أنه ووفق الاتفاقية سيتم تعزيز قدرات القضاة، وتقديم أفضل خدمة للمواطن باقل تكاليف وبأسرع وقت، مشيرا الى سعي ديوان قاضي القضاة للتطوير في المنظومة الشرعية من خلال انجاز قانون التنفيذ الشرعي وتطوير قانون تشكيل المحاكم الشرعية والسعي لإعادة صياغة قانون الاحوال الشخصية بهوية فلسطينية بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأعرب قاضي قضاة فلسطين، عن اعتزازه وشعوره بالفخر بالتعاون والشراكة مع المعهد القضائي الفلسطيين، كمؤسسة وطنية تهدف الى التميز والارتقاء بجودة التدريب والعمل في مؤسسات قطاع العدالة، ووجه شكره لجميع القائمين العاملين على الاتفاقية من برنامج سواسية والمعهد القضائي وديوان قاضي القضاة.

بدوره، نقل القاضي كفاح الشولي مدير المعهد القضائي، تحيات وزير العدل أ.د محمد الشلالدة رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي، موضحا بأن الاتفاقية لـ 18 عشر شهراً، ويتخللها 45 برنامج تدريبي متخصص، وتستهدف 85 قاضي وأعضاء نيابة وموظفين إداريين عاملين في المحاكم الشرعية، وستتم من خلال 45 مدرب محلي ومدربين اردنيين من المعهد القضائي الشرعي الاردني.

وأشار الشولي، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في مرحلة جديدة يتم فيها ترسيخ دور المعهد القضائي كمرجعية اساسية للتدريب القضائي، حيث اصبح المعهد مؤهلاً في التدريب، بعد مراجعات وتغييرات إدارية والأخذ بمؤشرات التقييم التي اصبح تسير بالاتجاه الصحيح، وهذا ما يظهر جلياً من خلال إعداد الخطط التنفيذية السنوية وانتظام اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة الاكاديمية، وتفعيل دائرة التخطيط والتعاون مع المانحين من مختلف الجهات.

من جانبه، أشار مدير برنامج "سواسية 2" كريس ديكر، الى أهمية هذا المشروع في تطوير العمل في المحاكم الشرعية، موضحا ان بناء الخطة التدريبية كان بناء على نقاش معمق مع الاطراف الشريكة بحيث يلبي الاحتياجات التدريبية الاساسية وبما يضمن استدامة عملية المعرفة وانتقال الخبرات.



أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية

"الأشغال" بغزة: وصول دفعات مالية جديدة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية

بالفيديو.. نتنياهو: إسرائيل ستفرض السيادة الإسرائيلية دون أي فيتو من الطيبي

بالفيديو.. نتنياهو: إسرائيل ستفرض السيادة الإسرائيلية دون أي فيتو من الطيبي

قطامي: العمل مع مكتب رئيس الوزراء لتجهيز رزمة من المشاريع التنموية الجديدة

قطامي: العمل مع مكتب رئيس الوزراء لتجهيز رزمة من المشاريع التنموية الجديدة

النضال الشعبي: المشاركة &#34;بالمنتدى الدولي للهولوكوست&#34; تجميل لصورة الاحتلال وتشجيع لمواصلة جرائمه

النضال الشعبي: المشاركة "بالمنتدى الدولي للهولوكوست" تجميل لصورة الاحتلال وتشجيع لمواصلة جرائمه

الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على طفل عقب الإفراج عنه من (الدامون)

الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على طفل عقب الإفراج عنه من (الدامون)

الرفاعي: تأجيل مؤتمر فتح في الساحة الرومانية لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه

الرفاعي: تأجيل مؤتمر فتح في الساحة الرومانية لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه

الاحتلال يواصل سياسة ممارسة التعذيب الطبي بحقّ الأسرى والمعتقلين

الاحتلال يواصل سياسة ممارسة التعذيب الطبي بحقّ الأسرى والمعتقلين

&#34;دنيا الوطن&#34; تكشف أسباب محاولة مواطن الانتحار شمال قطاع غزة

"دنيا الوطن" تكشف أسباب محاولة مواطن الانتحار شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قطامي: العمل مع مكتب رئيس الوزراء لتجهيز رزمة من المشاريع التنموية الجديدة

قطامي: العمل مع مكتب رئيس الوزراء لتجهيز رزمة من المشاريع التنموية الجديدة

الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على طفل عقب الإفراج عنه من (الدامون)

الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على طفل عقب الإفراج عنه من (الدامون)

الرفاعي: تأجيل مؤتمر فتح في الساحة الرومانية لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه

الرفاعي: تأجيل مؤتمر فتح في الساحة الرومانية لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان نجاحه

توقيع اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع المعهد القضائي وبتمويل &#34;سواسية&#34;

توقيع اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة بالتعاون مع المعهد القضائي وبتمويل "سواسية"

الاحتلال يواصل سياسة ممارسة التعذيب الطبي بحقّ الأسرى والمعتقلين

الاحتلال يواصل سياسة ممارسة التعذيب الطبي بحقّ الأسرى والمعتقلين

نقابة الصحفيين تستنكر منع الأمن بغزة لتلفزيون فلسطين من التغطية بخانيونس

نقابة الصحفيين تستنكر منع الأمن بغزة لتلفزيون فلسطين من التغطية بخانيونس

مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية

مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية

منوعات

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

حلا الترك بفستان جريء يٌثير الجدل

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة‎

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

هالة سرحان تنشر أول صورة لشقيقتها التوأم

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ75 بتورتة ضد الحسد

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

آمال ماهر تظهر بملامح جديدة ومفاجئة بعد غياب

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

عربي

شاهد الصورة الرسمية الأولى للوزيرات في الحكومة اللبنانية

شاهد الصورة الرسمية الأولى للوزيرات في الحكومة اللبنانية

صور: تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة

صور: تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة

الحكومة اللبنانية الجديدة.. أسماء وحصص

الحكومة اللبنانية الجديدة.. أسماء وحصص

نائب أردني: نواصل دراسة المطالبة بأراضي الغائبين الأردنيين من إسرائيل

نائب أردني: نواصل دراسة المطالبة بأراضي الغائبين الأردنيين من إسرائيل