"دنيا الوطن" تكشف أسباب محاولة مواطن الانتحار شمال قطاع غزة

خاص دنيا الوطنكشفت "دنيا الوطن"، تفاصيل محاولة انتحار أحد المواطنين، اليوم الأربعاء، حيث هدد بإلقاء نفسه من سطح أحد المباني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفاد مصدر في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، أن المواطن (أ.ح)، من سكان حي الشيخ رضوان، لافتا إلى أن دورة من الشرطة توجهت الى مزله لتفتيشه، حيث وجهدت بداخله حبوب مخدرة من نوع (روتانا) داخله.وأشار المصدر إلى أن المواطن هرب من منزله، متوجها الى بيت عديله في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فتوجهت قوة من الشرطة الى المنزل لالقاء القبض عليه، فحاول المواطن ان الانتحار من سطح المنزل، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشرطة حاولت اقناعه بالنزول مقابل عدم اعتقاله.وأوضح المصدر، أن المواطن رفض النزول قبل أن يأتوا بزوجته لكي يتحدث معها، وفعلا تدخلت الشرطة واصطحبوا زوجته له، حيث اقنعته بالنزول من على سطح المبنى، وفعلا اقتنع ونزل من المبنى.وأكد أن المواطن موقوف الان على خلفية قضيتي مخدرات في بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، منوهة إلى أنه مروج ومتعاطي للمخدرات.