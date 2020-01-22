شؤون فلسطينية

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة
جانب من صرف المنحة القطرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد المقبل.

وأوضح السفير العمادي، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (70 ألف) أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، وفق ما نقل موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين

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