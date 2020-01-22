شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر منع الأمن بغزة لتلفزيون فلسطين من التغطية بخانيونس

نقابة الصحفيين تستنكر منع الأمن بغزة لتلفزيون فلسطين من التغطية بخانيونس
نقابة الصحفيين - شعار
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام الأجهزة الأمنية بغزة، بمنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي إفادة لنقابة الصحفيين، وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قال طاقم تلفزيون فلسطين: إنه كان بصدد إعداد تقرير تلفزيوني حول وفاة المواطنة هند كساب (48 عاماً) من خانيونس والتي توفيت وأصيبت مواطنة أخرى، إثر سقوط سقف منزلها أثناء قيامها بإزالة مياه الأمطار عنه خلال المنخفض الحالي .

وقال أفراد الطاقم: إنهم أبلغوا من ضابط الأمن الذي اعترضهم، إن عملهم ممنوع في كل محافظة خانيونس دون إذن من الأمن الداخلي، وإنهم سيتعرضون للاعتقال في حالة قيامهم بالعمل الصحفي دون إذن مسبق.

وشددت النقابة على أنها إذ تستنكر بشدة هذا العمل والذي يعتبر انتهاكاً واضحاً وسافراً للحريات الإعلامية فإنها تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات وتطالبها بوقفها فوراً خاصة انها تتعارض مع كل القوانين والأعراف التي كفلت الحريات الاعلامية .

ودعت النقابة كافة فصائل العمل الوطني والمنظمات والحقوقية والإنسانية إلي الضغط على حركة حماس لوقف هذه الممارسات "التعسفية"، ووقف ما وصفتها "السطوة الأمنية"  على العمل الإعلامي في قطاع غزة، والتي تحاول من خلالها فرض شروط جديدة للعمل الصحفي في قطاع غزة .

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