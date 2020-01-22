شؤون فلسطينية

"اتحاد المعلمين" يرفع رسالة مطالب ويعتبرها نزاع عمل مع "التربية" بشأن معلمي القطاع

"اتحاد المعلمين" يرفع رسالة مطالب ويعتبرها نزاع عمل مع "التربية" بشأن معلمي القطاع
الأمانة العامة لاتحاد المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، إنه تم عقد اجتماع للأمانة العامة وأمناء سر فروع الاتحاد، مؤكدة أن الجميع اتفق على رفع رسالة مطالب واعتبار هذه الرسالة رسالة نزاع عمل مع وزارة التربية والتعليم، وذلك "التزماً منا بالقانون الفلسطيني" متمنين تحقيق هذه المطالب قبل انتهاء فترة هذا النزاع.

وطالب الاتحاد بمساواة الأخوة الإداريين بالإداريين، من أصل معلم في الراتب (طبيعة العمل، العلاوات الإشرافية)، بالإضافة إلى إنهاء ما يسمى التقاعد المالي للمعلمين في المحافظات الجنوبية وحفظ حقوقهم.

كما طالبت الرسالة تثبيت المعلمين 2006،2007،2008 في المحافظات الجنوبية وحفظ حقوقهم، واعتماد الدرجات منذ استحقاقها بعد مضي الحد الأدنى من سنوات المكوث، ودفع النسب المتبقية من علاوة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى صرف علاوة المخاطرة لمعلمي المدارس المهنية. 

كما طالبت الرسالة بتنفيذ كافة اتفاقيات الاتحاد على المحافظات الجنوبية، دفع جميع مستحقات المعلمين المتراكمة على وزارة التربية والتعليم، ورفع المبلغ المقطوع الخاص بمدراء المدارس من 200 إلى 400 شيكل والمشرفين من 150 إلى 300 شيكل.


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