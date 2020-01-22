مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية

وطالب المفتون العالم الحر والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك قبل فوات الأوان لإعادة السلم والاستقرار والأمن إلى المنطقة، التي إن اشتعلت؛ فستحرق الأخضر واليابس، محملين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات العدوانية.



جاء ذلك خلال اجتماع مفتي المحافظات بسماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، والذي تخلله مناقشة سبل تطوير عمل الدار والنهوض بها لما فيه خدمة ديننا الحنيف ووطننا الغالي، والاطلاع على التقارير والخطط التي وضعت لذلك. مؤكدين على الالتزام باتباع منهج الاعتدال والوسطية الذي تتبناه دار الإفتاء الفلسطينية في مواقفها وفتاويها.



وأضافوا أن سلطات الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي السافر، والصمت العربي والإسلامي الدولي لتمرير مخططاتها المدمرة في المنطقة برمتها، وبينوا أن سلطات الاحتلال زادت من غطرستها وعنصريتها على جميع الأصعدة والشؤون الحياتية جميعها.