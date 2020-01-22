الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية

الرجوب والسفير المصري

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رام الله - دنيا الوطن

اطلع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين عصام عاشور على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة.



وأكد خلال اللقاء الذي عقد في رام الله على أن حركة فتح وعلى رأسها الرئيس عازمة على عقد الانتخاب، لافتا في ذات الوقت على أنه لا انتخابات دون القدس وهو الأمر الذي يلقى تأييد كافة فصائل العمل الوطني.



وأكد الرجوب أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن قرب الاعلان عما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنجاز تسوية إقليمية على حساب القضية، مستعرضا الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الثابت برفض الصفقة ومشددا على أن السلام والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال وسرقته لمواردنا.



وفي سياق متصل أشاد الرجوب بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية.



بدوره أكد السفير عاشور وقوف القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الحقوق الفلسطينية بإقامة دولتهم المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية لدى الادارة المصرية، مشددا على أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين مصر وفلسطين على كافة الأصعدة.