الزراعة: نعمل لإغاثة المزارعين من الأضرار التي لحقت بهم بالمنخفضات الجوية

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خاص دنيا الوطن- مصطفى دوحان

تؤثر الظروف الجوية على كثير من مناحي الحياة، وتنعكس على أسعار الخضروات في قطاع غزة، وذلك نظراً للأضرار التي تلحق بالمزارع، جراء الأمطار الغزير والبرد والرياح الشديدة، ورغم ذلك، فإن أسعار الخضروات انخفضت؛ لتقترب من المعدل الطبيعي.



أكد المهندس أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن أسعار الخضروات، بدأت بالانخفاض، وأنها في متناول أيدي المواطنين، وأسعارها أفضل من السنة الماضية، ويستثني من ذلك الخيار الذي مازال سعره مرتفعاً.



وقال البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الخضروات، تأثرت بفعل المنخفضات الجوية المتتالية على فلسطين، مما سبب خسائر كبيرة للمزارعين، ونحن نعمل على إغاثتهم من الأضرار التي لحقت بهم.



وأضاف: "أن سبب ارتفاع أسعار الخيار والبندورة، أنهما محصولان صيفيان، ويتم زراعتهم داخل الحمامات، من أجل أن تكون متوفرة على مدار العام، وانخفاض درجات الحرارة، يؤثر على مدة نضوج الخضروات، وبمجرد ارتفاع درجات الحرارة، سيضخ المزارعون كميات كبيرة منها، والأسعار ستكون أقل من سعرها الحالي".



وأوضح، أنه حدثت بعض الأضرار للمزارعين، ويجري تسجيلها وتوثيقها، والتعامل معها، والتواصل من أجل مساعدة المزارعين، منوهاً إلى أن وزارة الزراعة، تعمل على توفير كل ما يلزمهم من أجل مساعدتهم.



وأشار البسيوني، إلى أنه يجب على المزارعين ومربي المواشي والدواجن، الالتزام بكل ما يصدر من إرشادات فنية عن وزارة الزراعة، بخصوص التقلبات المناخية، ثم أخذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة، التي من شأنها تفادي الأضرار، سواء في الزراعات المكشوفة، أو الدفيئات، وخاصة مزارع الدواجن، الأكثر حساسية وتأثراً بالتقلبات الجوية.