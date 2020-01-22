راصد جوي: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة

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خاص دنيا الوطن- مصطفى دوحان

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن الأراضي الفلسطينية، تتأثر مساء غد الخميس، بمنخفض جوي، قادم من الأراضي التركية، يكون مصحوباً بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، واشتداد على سرعة الرياح، وقد تكون بعض هباتها قوية، وتشمل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية.



وقال العلامي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": اعتباراً من ساعات الليل المتأخرة، تشتد سرعة الرياح مع بداية المنخفض الجوي، وقد تكون بعض هباتها قوية، إضافة لتساقط الأمطار على مناطق واسعة من البلاد، تشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وتكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات البرد أحياناً.



وأضاف: "يستمر هطول الأمطار حتي ساعات ظهر أو عصر يوم الجمعة، وبعدها سيكون هناك اندفاع لرياح قطبية شديدة البرودة، وترافقه كتلة هوائية جافة، تمنع من تساقط الأمطار، وتعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس، خلال ليلة الجمعة على السبت، وخلال فجر وصباح يوم السبت، وستتدنى درجات الحرارة بشكل حاد.



وتوقع العلامي، أن هناك احتمال تشكل الصقيع فوق بعض المناطق، نظراً لاقتراب درجت الحرارة من الصفر المئوي، وخاصة في الجبال الفلسطينية، وينتهي تأثير الكتلة الهوائية يوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً، منوهاً إلى أنه سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، خلال يوم الاثنين.



وأشار، إلى أنه في المنخفض الجوي الأخير، تراوحت الكميات الأمطار المتساقطة على الأراضي الفلسطينية، ما بين 50 الى 100 ميليمتر، في مختلف المناطق، وهي كميات يتم وصفها بالممتازة، مبيناً أن المنخفض الجوي المقبل مع ليلة الخميس على الجمعة، وفجر وصباح الجمعة، ستزداد كمية الأمطار المتساقطة خلال المنخفض بشكل إضافي.



وحذر العلامي، من خطر تشكل الصقيع خلال المنخفض الجوي، قائلاً: خلال ليلة الجمعة على السبت، وفجر يوم السبت، هنالك كتلة هوائية قضبييه شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة، قد تصل إلى درجة واحدة أو درجتين مئوية، خاصة فوق الجبال، وهذا ربما يعمل في حال صفاء السماء وخلوها من السحب، على تشكل الصقيع، فوق بعض المناطق الجبلية.