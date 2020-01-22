شؤون فلسطينية

مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية

مفتو المحافظات يحذرون من ضم سلطات الاحتلال للأغوار الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مفتو المحافظات من خطورة ضم الأراضي الفلسطينية  المصنفة "ج" ، وأضاف أصحاب الفضيلة المفتون أن تسارع الأحزاب الإسرائيلية برفع وتيرة المواقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه إرضاء للمستوطنين المتطرفين، والذي يأتي بالتزامن مع الانتخابات المزمع عقدها في دولة الاحتلال، إنما يعني التمادي في الغطرسة والعنصرية، بما يتنافى مع الشرائع والقوانين الدولية، ويهدف إلى تدمير السلم العالمي والاستقرار الدولي، وأضافوا أن سلطات الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي السافر، والصمت العربي والإسلامي الدولي لتمرير مخططاتها المدمرة في المنطقة برمتها، وبينوا أن سلطات الاحتلال زادت من غطرستها وعنصريتها على جميع الأصعدة والشؤون الحياتية جميعها.

وطالب المفتون العالم الحر والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك قبل فوات الأوان لإعادة السلم والاستقرار والأمن إلى المنطقة، التي إن اشتعلت؛ فستحرق الأخضر واليابس، محملين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات العدوانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مفتي المحافظات بمحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، والذي تخلله مناقشة سبل تطوير عمل الدار والنهوض بها لما فيه خدمة ديننا الحنيف ووطننا الغالي، والاطلاع على التقارير والخطط التي وضعت لذلك. مؤكدين على الالتزام باتباع منهج الاعتدال والوسطية الذي تتبناه دار الإفتاء الفلسطينية في مواقفها وفتاويها.

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