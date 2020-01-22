حماس: شعبنا الفلسطيني ينتظر من الزعماء دعم شعبنا بمعركته من أجل الحرية

الأمير تشارلز في إسرائيل للمشاركة في ذكرى المحرقة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء: إنه في الوقت الذي يجتمع فيه العشرات من الزعماء والمسؤولين الدوليين في هذه الأيام، في "أراضينا الفلسطينية المحتلة" لإحياء ذكرى "المحرقة النازية ضد اليهود"، يمارس فيه الاحتلال "الصهيوني"، وعلى مدار سبعة عقود، كل أشكال العنصرية، ويرتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وحقه الثابت في الحرية والاستقلال.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن شعبنا الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي في رفض الاحتلال، ويعمل على إنهائه بكل الوسائل المتاحة التي أقرتها الشرعية الدولية، وينتظر من هؤلاء الزعماء والمسؤولين دعم شعبنا في معركته من أجل الحرية، واستنكار استمرار احتلال أراضينا، والتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي، وتحويل الأقوال إلى أفعال؛ لوضع حد لأطول احتلال في العصر الحديث.



وشددت الحركة على أن على هؤلاء الزعماء أن يتذكروا أن ملايين الفلسطينيين يعيشون داخل "جيتوهات" الفصل العنصري الصهيونية على بعد مئات الأمتار من مكان إقامة الوفود المجتمعة.



وقالت حركة حماس: إنّ شعبنا الفلسطيني يرفض العنصرية، ويكره الظلم، ويحب التعايش، ويتطلع نحو الحرية والاستقلال، ويتوقع من أحرار العالم مساندته في نضاله لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.