حماس تُعلق على استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال عند الحدود مع القطاع





وقال برهوم في البيان: "إنه في الوقت الذي يستقبل فيه قادة الاحتلال الإسرائيلي، العديد من رؤساء وزعماء العالم للمشاركة في إحياء ذكرى المحرقة (الهولوكوست)، تقوم الدبابات الإسرائيلية، بقتل ثلاثة من الفلسطينيين بدم بارد على مشارف قطاع غزة، والتستر خلف روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية".



وأضاف: أن قتل الفلسطينيين الثلاثة الليلة الماضية جريمة بشعة، وشكل من أشكال الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المنظم، الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار عقود من الزمن، وهي تعتبر رسالة، لكل الذين قدموا اليوم إلى الكيان الصهيوني، بأن قيادات هذا الكيان لا يجيدون إلا لغة القتل، وأياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء، وسكان غزة المحاصرين، الذين يبحثون في ركام الموت عن حقهم في العيش بحرية وكرامة.



وشدد المتحدث باسم حركة (حماس)، على أن هذه الجرائم تستوجب من المنظومة الدولية والحقوقية والإنسانية كافة، كسر حالة الصمت، ووضع حد لتغول الاحتلال على الدم الفلسطيني، والعمل على إنهاء حصار غزة.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، بياناً بشأن استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، عند الحدود جنوب قطاع غزة.