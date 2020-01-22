بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس



وشددت الوزارة على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وقالت الوزارة: إن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.



وطالبت بالتزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس، وقالت في بيان لها: إن السفر للحافلات، السابعة والثامنة + التاسعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/2).