قيادي فلسطيني يُطالب حماس بتسليم كافة المعابر والوزارات للسلطة الشرعية





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ذلك يأتي في سياق المشروع الأميركي، الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة، وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني، ولمشروع الدولة التي نسعى لتحقيقها في الضفة وغزة، وعاصمتها القدس.



وطالب الزق، (حماس) بتسليم كافة المعابر والوزارات في القطاع إلى السلطة الشرعية، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2017.

رام الله - دنيا الوطناعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، فرض حركة (حماس) ضرائب جديدة على (معبر بيت حانون/ إيرز) تكريساً للانقسام.