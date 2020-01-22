شاهد: سطو مسلح على محطة للمحروقات جنوب الخليل













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عملية سطو مسلح، حدثت الليلة الماضية، على إحدى محطات الوقود في مدينة الخليل.وتقع هذه المحطة، التي تعرضت لعملية السطو المسلح، بين مدينة يطا وقرية الريحية جنوب مدينة الخليل.