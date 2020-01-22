رأفت يدعو القيادة والشعب للرد على حكومة الاحتلال وواشنطن بالمواجهة الشعبية



ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، القيادة والشعب إلى الرد على حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية، من خلال المواجهة الشعبية من الكل الفلسطيني، وضرورة تنفيذ القيادة لقرارات المجلسين المركزي والوطني، ووقف التنسيق مع الاحتلال، والاتفاقات الموقعة معه بالتوازي، والتوجه لمجلس الأمن والمؤسسات الدولية وللجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر "متحدون من أجل السلام" لإدانة جرائم الاحتلال، والمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة.



كما دعا رأفت الدول العربية إلى الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية، وأن توقف التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات مع الإدارة الأميركية التي تدعم إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت:إن التصريحات الإسرائيلية المتتالية، بشأن ضم الأغوار، وتشريع الاستيطان، وآخرها تصريحات غانتس، اعتبرها جوهراً لسياسة حكومة نتنياهو المتطرفة، بدعم من الإدارة الأميركية، التي تشكل حماية لها في مجلس الأمن، وتضغط لصالحها بمحكمة الجنايات الدولية، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية.