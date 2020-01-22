دولي

الرئيس الفرنسي: "إنكار وجود إسرائيل كدولة" بمثابة معاداة للسامية

الرئيس الفرنسي: "إنكار وجود إسرائيل كدولة" بمثابة معاداة للسامية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء: إن "إنكار وجود إسرائيل كدولة"، هو بمثابة معاداة للسامية.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ مع الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين في القدس، حيث يشارك الرئيس الفرنسي، في ذكرى محرقة "الهولوكوست".

والتقي ماكرون، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما من المقرر، أن يصل إلى رام الله، بعد ظهر اليوم، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ووصل ماكرون مساء أمس إلى إسرائيل؛ للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيماً دولياً في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، وهو اختار الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات، التي ستتناول بالخصوص الملف الإيراني، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وبعد ظهر اليوم، يزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية، حيث يلتقي الرئيس عباس في مدينة رام الله.

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