شؤون فلسطينية

ملادينوف يُعلّق على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الأغوار ومناطق (ج)

ملادينوف يُعلّق على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الأغوار ومناطق (ج)
أراضي في الأغوار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من التصريحات الإسرائيلية، بشأن ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إذا تم تنفيذ ضم بعض أو كل المنطقة (ج) في الضفة الغربية، فهذا سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتقدم السلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين.

ودعا وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتصويت يوم الأحد في الحكومة؛ لتطبيق السيادة على غور الأردن.

وقال في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "يجب أن نترجم الأقوال لأفعال، لذا؛ أدعو رئيس الوزراء للتصويت يوم الأحد في الحكومة لتطبيق السيادة على غور الأردن، ثم عرض الأمر على كنيست للتصويت يوم الثلاثاء".

في السياق، أعلن حزب (شاس) أنه سيدعم أي قرار أو مبادرة أو قانون لتطبيق السيادة على غور الأردن، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.





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