شاهد الصورة الرسمية الأولى للوزيرات في الحكومة اللبنانية



نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر

وزيرة العدل: ماري كلود نجم

وزيرة العمل: لميا يمين

وزيرة المهجّرين: غادة شريم

وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد.

وزيرة الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان.







رام الله - دنيا الوطننشر حساب رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر"، صورة للوزيرات السيدات في الحكومة تتوسطهن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.وحصلت المرأة في حكومة الرئيس حسان دياب على 6 مقاعد بمن فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع للمرة الأولى في لبنان.