شاهد الصورة الرسمية الأولى للوزيرات في الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
نشر حساب رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر"، صورة للوزيرات السيدات في الحكومة تتوسطهن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.
وحصلت المرأة في حكومة الرئيس حسان دياب على 6 مقاعد بمن فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع للمرة الأولى في لبنان.
والوزيرات هن:
نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر
وزيرة العدل: ماري كلود نجم
وزيرة العمل: لميا يمين
وزيرة المهجّرين: غادة شريم
وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد.
وزيرة الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان.
نشر حساب رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر "تويتر"، صورة للوزيرات السيدات في الحكومة تتوسطهن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.
وحصلت المرأة في حكومة الرئيس حسان دياب على 6 مقاعد بمن فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع للمرة الأولى في لبنان.
والوزيرات هن:
نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر
وزيرة العدل: ماري كلود نجم
وزيرة العمل: لميا يمين
وزيرة المهجّرين: غادة شريم
وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد.
وزيرة الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان.
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