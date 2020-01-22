علوان: لن يتم أخذ أي مقابل مادي مقابل حجز العضوية بالغرفة التجارية

درار علوان مدير المجموعة الاقتصادية للمقاول الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد درار علوان، مدير المجموعة الاقتصادية للمقاول الفلسطيني، أنه تم وقف عمل اللجنة المكونة من جميع مؤسسات الغرف التجارية، واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، واتحاد المقاولين لثلاثة أيام، ومن ثم تم استئناف عملها اليوم، وبالتالي وقفت جميع الغرف التجارية لاستلام أي طلب عضوية.



وأوضح علوان لـ"دنيا الوطن" أن علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب اتحاد الصناعات الفلسطينية على مستوى الوطن، أكد أن الغرفة التجارية بعد مفاوضات عادت لما هي عليه، وقبلت استلام طلبات العضوية من التجار دون أخذ أي مقابل من المال، كونهم سيذهبون لإسرائيل، فليس هناك داعٍ للعضوية، وهذا ما اشترطه وكيل هيئة الشؤون المدنية صالح الزق.



وأضاف، أن هدف الزق الرئيسي هو التخفيف عن المواطن الغزي، وأن يعمل لمصلحة المواطنين والتجار، ورجال الأعمال، وأن يقوموا في جميع المؤسسات على حجز كرسي عضوية لجميع الأعضاء، دون خذ أي مال لجميع التجار في كل محافظات القطاع، مؤكداً أن الغرف التجارية كانت تأخذ عضوية لكل شخص بمقابل مادي.