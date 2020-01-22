القواسمي: الضم يعني العودة لنقطة الصفر

أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن أي قرار إسرائيلي، يقضي بضم أي جزء من الضفة الفلسطينية، يعني العودة لنقطة الصفر.



وقال القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن إسرائيل من يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هكذا خطوة حمقاء، ستكلف الجميع أثماناً باهظة لانسعى اليها".



وطالب القواسمي الأمم المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي وكافة الدول العرببة، وخاصة مصر والسعودية والأردن، ودول العالم جمعاء، للتحرك الفوري على جميع الصعد لمنع إسرائيل من القيام بهكذا خطوة تدميرية للمنطقة.