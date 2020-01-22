شؤون فلسطينية

شاهد: مقطع فيديو يُوثق نقل الأموال القطرية عبر (معبر بيت حانون)

شاهد: مقطع فيديو يُوثق نقل الأموال القطرية عبر (معبر بيت حانون)
حقائب أموال قطرية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء إسرائيليون، صباح الأربعاء، مقطع فيديو من كاميرا أمنية مثبتة على (معبر بيت حانون/ إيرز)، وثقت نقل الأموال القطرية عبره، وإدخالها إلى غزة.
 
ويظهر في الفيديو أشخاص يقومون بنقل حقائب من سيارة إلى أخرى، قبل أن تنتقل إلى قطاع غزة.
 
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر فيديو يوثق عملية نقل الأموال، وهو فيما يبدو تعمد من إسرائيل لذلك، في محاولة لإعادة الهدوء إلى غزة، لتمرير قمة زعماء العالم للمحرقة، التي ستجري في القدس غدًا بهدوء، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية. 

ويأتي نشر هذا الفيديو تزامناً مع وصول خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى القطاع عبر معبر (بيت حانون/ إيرز)، لصرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100دولار لكل أسرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الحردان، وصل القطاع لمتابعة الإشراف على المشاريع التي تمولها قطر.

 

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