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صور: تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة

صور: تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة
جانب من احتجاجات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
واصل المحتجون في لبنان، اليوم الأربعاء، قطع الطرقات في العاصمة بيروت، وعدة مناطق، احتجاجاً على الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها ليل أمس.

وأُفيد وفق (روسيا اليوم)، بأن المحتجين، أغلقوا مداخل بيروت بالإطارات المشتعلة، فيما يعمل الجيش على محاولة فتح الطرقات.

وبدأت الاحتجاجات منذ مساء أمس الثلاثاء، حيث قطع المتظاهرون في بيروت الطرق، وأغلقوها بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة. 

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن حكومته أمس، المؤلفة من 20 وزيراً، بينهم 6 سيدات، وقد وصفت بحكومة الاختصاصيين.

 



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