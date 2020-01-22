اليونان تنتخب اليوم أول امرأة في منصب رئيس الجمهورية

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو

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رام الله - دنيا الوطن

انتخبت اليونان، اليوم الأربعاء، القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو؛ لتكون أول امرأة في تاريخ اليونان، تصل إلى منصب رئيسة الجمهورية، الذي يُعتبر فخرياً بشكل عام.



وانتخبت الرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، اعتبارًا من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائباً على الأقل من أصل 300، وهو أمر لم يحصل سابقاً في انتخابات رئاسية يونانية.



وقال رئيس الحكومة المحافظ: إن إيكاتيريني ساكيلاروبولو هي مرشحة "الوحدة" و"التقدم"، وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.



وفور تسميتها في 15 كانون الثاني/ يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير، ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.



وقال رئيس الوزراء: "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل"، وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.



وأضاف: "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزاً بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الآن فصاعداً، بدءاً بقمة هرم" السلطة.



يشار إلى ساكيلاروبولو، كانت قد حققت اختراقاً في هذا المجال، حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.



ولا تنتمي ساكيلاروبولو إلى أي حزب سياسي، وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة.