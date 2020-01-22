شؤون فلسطينية

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)
الاسيرات في سجون الاحتلال "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن خمس أسيرات جريحات ومريضات، يعانين من ظروف صحية صعبة للغاية داخل سجن (الدامون).

وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأسيرات لا يتلقين العلاج اللازم لأوضاعهن الصحية، كالأسيرة إسراء الجعابيص، والتي تعاني من حروق في كافّة أنحاء جسدها، أصيبت بها أثناء عملية اعتقالها، والأسيرة نسرين حسن، والتي تعاني من السكري والأعصاب، والأسيرة أنسام شواهنة، والتي تعاني من آلام في المفاصل، والأسيرة مرح باكير، والتي تعاني من تشنجات، بالإضافة إلى الأسيرة روان أبو مطر، والتي تعاني من آلام في البطن.

يذكر، أن (41) أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، بينهنّ (18) أماً، وأربع أسيرات قيد الاعتقال الإداري "بلا تهمة".

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