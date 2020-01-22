مركز لقياس الرأي: نحو 93% من المواطنين سيشاركون بانتخابات البلدية حال إجرائها

أعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى، نتائج الاستطلاع حول "رضا المواطنين عن الخدمات الأساسية التي تقدمها بلدية بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، والذي تم تنفيذه في الفترة الواقعة ما بين 11/1/17-1/2020م في الأحياء المتعددة التي تقع تحت رعاية بلدية بيت لاهيا.

حيث أكد الدكتور محمد محمود أبو عودة، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى، أن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في الجامعة، يسعى أن يكون رائداً في مجال الدراسات الاستطلاعية للرأي العام من خلال تقديم استطلاعات ذات مستوى عالي من الجودة والمصداقية بحيادية ومهنية، والتي من شأنها أن تساعد القائمين على مؤسسات المجتمع المختلفة باتخاد القرارات السليمة وفق احتياجات المواطنين.

وشدد أبو عودة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أهمية معرفة اتجاهات المواطنين ورضاهم نحو المؤسسات الخدماتية لتعزيز قنوات الاتصال بين أفراد المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والوقوف على القصور ومعالجتها.

وعن خدمة مكافحة البعوض والقوارض فقد أفاد 21.8% من أفراد العينة أنهم راضون عن الخدمة المقدمة من قبل البلدية في مكافحة البعوض والقوارض، بينما أفاد 13.4% من أفراد العينة أنهم راضون إلى حد ما على خدمة مكافحة البعوض والقوارض, كما أفاد 64.8% من العينة أنهم غير راضون على هذه الخدمة.

وقياس الرأي العام في الجامعة، أن الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل وأن حجم العينة بلغ (404) أشخاص موزعة على كافة احياء بلدية بيت لاهيا مبيناً أن حجم عينة الذكور قد بلغت (65.8%) من أفراد العينة، وحجم عينة الإناث قد بلغت (34.2%) من حجم أفراد العينة.أما عن نتائج الاستطلاع فقد أكد أ. إبراهيم صالحة على أن الاستطلاع توصل إلى نسبة 44.6% من أفراد العينة راضون عن خدمة تعامل موظفي البلدية معهم, كما توصل إلى أن نسبة 19.8% من أفراد العينة راضون إلى حد ما، في المقابل 35.6% من أفراد العينة أفادوا أنهم غير راضون عن خدمة تعامل موظفي البلدية معهم.وعن خدمة تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات من وجهة نظر عينة الاستطلاع فقد أكد 33.7% من أفراد العينة عن رضاهم على هذه الخدمة، ونسبة 17.6% من العينة أفادوا أنهم راضون إلى حد ما، في المقابل 48.7% من أفراد العينة أفادوا أنهم غير راضون على خدمة تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات من قبل بلدية بيت لاهيا.كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 38.4% من أفراد العينة أكدوا عن رضاهم على خدمة تفريغ حاويات القمامة بشكل منتظم، وأفاد 16.6% من العينة انه راضون إلى حد ما على هذه الخدمة, في المقابل اتضح أن 45.0% من العينة أنهم غير راضون على خدمة بلدية بيت لاهيا في تفريغ حاويات القمامة بشكل منتظم.أما عن خدمة توفير حاويات قمامة قريبة من مساكن عينة الاستطلاع, فقد أفاد 30.9% من أفراد العينة أنهم راضون على هذه الخدمة، و أفاد نسبة 17.9% من العينة أنهم راضون إلى حد ما, في المقابل نسبة 51.2% من أفراد العينة أكدوا أنهم غير راضون على خدمة توفير حاويات قمامة قريبة من مساكنهم.وفيما يتعلق بخدمة مراقبة سلامة الأسواق والمنتجات الغذائية، فقد أفاد 25.0% من أفراد العينة أنهم راضون على هذه الخدمة ، ونسبة 26.0% من العينة أفادوا أنهم راضون إلى حد ما على خدمة مراقبة سلامة الأسواق و المنتجات الغذائية، في المقابل أفاد 49.0% من العينة أنهم غير راضون.وعن خدمة ازالة تعديات الشوارع وتنظيمها في مدينة بيت لاهيا، فقد أكد 29.7% من أفراد العينة أنهم راضون على هذه الخدمة، كما أفاد 18.3% من العينة أنهم راضون إلى حد ما على خدمة ازالة تعديات الشوارع وتنظيمها من قبل البلدية، في المقابل 52.0% أفادوا أنهم غير راضون على بلدية بيت لاهيا في خدمة ازالة تعديات الشوارع وتنظيمها.وأما عن خدمة صيانة شوارع المدينة وتجميلها، فقد أفاد 24.8% من العينة أنهم راضون على خدمة صيانة الشوارع وتجميلها, كما أفاد نسبة 17.1% من أفراد العينة انهم راضون إلى حد ما على خدمة صيانة شوارع المدينة وتجميلها، في المقابل أفاد 58.1% من العينة أنهم غير راضون على هذه الخدمة.كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 28.2 من العينة انهم راضون على خدمة صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي من قبل بلدية بيت لاهيا, كما أفاد 16.6% من أفراد العينة أنهم راضون إلى حد ما، في المقابل أفاد 55.2% من العينة انهم غير راضون على هذه الخدمة.وفيما يتعلق بخدمة توفير المياه وتوصيلها لمنازل المواطنين، فقد أفاد 49.7% من العينة أنهم راضون على خدمة توفير المياه وتوصيلها، كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 16.6% من العينة قد افادوا انهم إلى حد ما راضون على هذه الخدمة، في المقابل أفاد 33.7% من العينة أنهم غير راضون على بلدية بيت لاهيا في تقديم خدمة المياه وتوصيلها للمواطنين.وعن سرعة استجابة موظفي خدمات الطوارئ في بلدية بيت لاهيا مع الجمهور، فقد افاد 32.4% من أفراد العنة انهم راضون على استجابة موظفي خدمات الطوارئ في البلدية، كما بين الاستطلاع أن نسبة 23.8% من العينة أنهم راضون إلى حد ما على سرعة استجابة موظفي خدمات الطوارئ في البلدية، في المقابل فقد أفاد 43.8% من العينة انهم غير راضون على هذه الخدمة.وعن رضا المواطنين على الاستجابة على استفساراتهم وشكاويهم من قبل موظفي بلدية بيت لاهيا، فقد أفاد 27.7% من العنة أنهم راضون، كما تبين أن نسبة 25.0% من العينة أنهم راضون إلى حد ما في سرعة الاستجابة لشكاويهم واستفساراتهم من قبل بلدية بيت لاهيا. في المقابل أفاد 47.3% من العينة أنهم غير راضون على موظفي البلدية في الاستجابة على استفساراتهم وشكاويهم.وفيما يتعلق بخدمة توفير إنارة في شوارع في مدينة بيت لاهيا، فقد أفاد 24.5% من العينة انهم راضون على هذه الخدمة، كما أفاد 17.3% من أفراد العينة أنهم راضون إلى حد ما على خدمة إنارة الشوارع في المدينة، في المقابل فقد أفاد 58.2% من العينة أنهم غير راضون على خدمة توفير إنارة في شوارع المدينة.وفيما يتعلق بالتزام عينة الاستطلاع بدفع المستحقات لبلدية بيت لاهيا، فقد أفاد 85.4% من العينة انهم ملتزمون في دفع المستحقات عليهم لبلدية بيت لاهيا، في المقابل فقد أفاد 14.6% من أفراد العينة انه لا يلتزمون بدفع المستحقات المالية عليهم للبلدية.وعن أثر عدم التزام المواطنين بدفع المستحقات المالية للبلدية على خدماتها، فقد أفاد 53.5% من العينة أن عدم التزامهم بدفع المستحقات يؤثر على خدمات البلدية، في المقابل فقد أفاد 46.5%من العينة عكس ذلك.وعن أداء مجلس بلدية بيت لاهيا، فقد أكد 38.1% من عينة الاستطلاع انه راضون على أداء مجلس بلدية بيت لاهيا، في المقابل فقد أكد 61.9% من العينة أنهم غير راضون على أداء مجلس بلدية بيت لاهيا.وفيما يتعلق برأي عينة الاستطلاع بإجراء انتخابات بلدية، فقد أفاد 94.1% من أفراد العينة أنهم يؤيدون إجراء انتخابات بلدية ، في المقابل أفاد 5.9% من العينة أنهم لا يؤيدون إجراء انتخابات بلدية جديدة.وبسؤال عينة الاستطلاع أنه في حال تم إجراء انتخابات بلدية هل ستشارك، فقد أفاد 93.3% من العينة أنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية في حال تم إجرائها, في المقابل فقد أفاد 6.7% من العينة أنه في حال تم إجراء انتخابات بلدية لم يشاركوا بها.