شؤون فلسطينية

السماح بإدخال معدات ثقيلة لمصلحة المياه رفضت إسرائيل إدخالها من أربع سنوات

السماح بإدخال معدات ثقيلة لمصلحة المياه رفضت إسرائيل إدخالها من أربع سنوات
جانب من المعدات الثقيلة
رام الله - دنيا الوطن
بعد تدخل العديد من الجهات الدولية، ورفض لأكثر من أربعة أعوام من الجانب الإسرائيلي، تم اليوم، السماح بإدخال خمس معدات ثقيلة لمصلحة مياه بلديات الساحل عبر (معبر كرم أبو سالم) جنوب قطاع غزة.

ومن جانبه، قال مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس منذر شبلاق: إن الجانب الإسرائيلي، سمح بإدخال خمس معدات ثقيلة (كباشات وحفارات) لمصلحة المياه، تستخدم لأعمال الحفر والصيانة، بعد أن كان يمنع إدخالها لأكثر من أربع سنوات.

وأوضح شبلاق، أن هذه المعدات قد تم شراؤها عام 2015 بتمويل من البنك الدولي، ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي (WSSSIP) بقيمة إجمالية تقدر بـ 876.350 دولار عبر سلطة المياه الفلسطينية، ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل تحسين كفاءتها في أعمال التشغيل والصيانة، إلا أن الجانب الإسرائيلي، رفض إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة، رغم تدخل العديد من الجهات الدولية للسماح بإدخالها، وقد تم تخزين المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله، التابع لسلطة المياه؛ لحين السماح بإدخالها.

وأشار شبلاق، إلى أنه بعد مبادرة وتنسيق من قبل الـ (UNDP) تم الحصول على موافقة من الجانب الإسرائيلي بإدخال المعدات بعد تزويدها بأجهزة تحديد مواقع (GPS) لضمان عملها فقط ضمن أعمال مصلحة المياه التشغيلية ومشاريعها، منوهاً إلى أن منظمة الصليب الأحمر الدولية، هي من قامت بتغطية نفقات نقل هذه المعدات إلى قطاع غزة.

وأكد مدير عام المصلحة، أن إدخال هذه المعدات من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرة المصلحة في أعمالها التشغيلية، وسيساهم أيضاً بتخفيض النفقات التشغيلية عن كاهل المصلحة لاضطرارها في أغلب الأحيان إلى التعاقد مع شركات مقاولات خاصة؛ لإنجاز أعمالها.

وفي ذات السياق، اعتبر شبلاق، أن إدخال هذه المعدات سيزيد من تعزيز دور وجاهزية مصلحة المياه في التدخلات الطارئة ضمن برنامج جاهزية الطوارئ، الذي تم تطويره مع سلطة المياه ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، الأمر الذي سيعود بالنفع الكثير على المواطنين في المحافظة على ممتلكاتهم وأرواحهم.

أخبار ذات صلة

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)

مركز لقياس الرأي: نحو 93% من المواطنين سيشاركون بانتخابات البلدية حال إجرائها

مركز لقياس الرأي: نحو 93% من المواطنين سيشاركون بانتخابات البلدية حال إجرائها

بالصور: السيطرة على حريق منزل في بلدة كفرذان غرب جنين

بالصور: السيطرة على حريق منزل في بلدة كفرذان غرب جنين

الخارجية: لا تغيير في موقف الجنائية الدولية

الخارجية: لا تغيير في موقف الجنائية الدولية

وزارة الأسرى تستنكر ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)

وزارة الأسرى تستنكر ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)

الاحتلال يعتقل صحفياً من بلدة عرابة على حاجز زعترة العسكري

الاحتلال يعتقل صحفياً من بلدة عرابة على حاجز زعترة العسكري

قوات الاحتلال تعتدي على أسير محرر غرب بيت لحم وتعتقل مواطنيْن بنابلس

قوات الاحتلال تعتدي على أسير محرر غرب بيت لحم وتعتقل مواطنيْن بنابلس

ماكرون يلتقي نتنياهو ويصل رام الله للقاء الرئيس عباس اليوم

ماكرون يلتقي نتنياهو ويصل رام الله للقاء الرئيس عباس اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)

خمس أسيرات يَعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن (الدامون)

مركز لقياس الرأي: نحو 93% من المواطنين سيشاركون بانتخابات البلدية حال إجرائها

مركز لقياس الرأي: نحو 93% من المواطنين سيشاركون بانتخابات البلدية حال إجرائها

بالصور: السيطرة على حريق منزل في بلدة كفرذان غرب جنين

بالصور: السيطرة على حريق منزل في بلدة كفرذان غرب جنين

السماح بإدخال معدات ثقيلة لمصلحة المياه رفضت إسرائيل إدخالها من أربع سنوات

السماح بإدخال معدات ثقيلة لمصلحة المياه رفضت إسرائيل إدخالها من أربع سنوات

وزارة الأسرى تستنكر ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)

وزارة الأسرى تستنكر ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)

الاحتلال يعتقل صحفياً من بلدة عرابة على حاجز زعترة العسكري

الاحتلال يعتقل صحفياً من بلدة عرابة على حاجز زعترة العسكري

قوات الاحتلال تعتدي على أسير محرر غرب بيت لحم وتعتقل مواطنيْن بنابلس

قوات الاحتلال تعتدي على أسير محرر غرب بيت لحم وتعتقل مواطنيْن بنابلس

مسؤول أمني إسرائيلي: جثامين الفلسطينيين الثلاثة ستبقى في أيدينا

مسؤول أمني إسرائيلي: جثامين الفلسطينيين الثلاثة ستبقى في أيدينا

منوعات

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

بسبب مايوه زوجته.. إعلامية كويتية تشن هجوما على محمود العسيلي

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

يعقوب الفرحان يروي كيف بدأت قصة حبه لزوجته ليلى اسكندر

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ&#34;ليرة واحدة&#34; تضامناً دعماً لـ&#34;الليرة السورية&#34;

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة" تضامناً دعماً لـ"الليرة السورية"

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

عربي

الحكومة اللبنانية الجديدة.. أسماء وحصص

الحكومة اللبنانية الجديدة.. أسماء وحصص

الجبير للبرلمان الأوروبي: معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات

الجبير للبرلمان الأوروبي: معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات

شاهد: العراق.. استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة

شاهد: العراق.. استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة

السعودية تَرُد على &#34;قرصنة ولي العهد السعودي لهاتف جيف بيزوس&#34;

السعودية تَرُد على "قرصنة ولي العهد السعودي لهاتف جيف بيزوس"