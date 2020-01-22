وزارة الأسرى تستنكر ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجن (الدامون)

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأسري والمحررين في غزة، ما يتعرض له الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، من سوء الأوضاع المعيشية، وتعرضهم للاعتداء الوحشي، أثناء عمليات التحقيق والاعتقالات والاقتحامات والتنقلات المتكررة، خاصة الأسرى الأطفال فى سجن (الدامون) والذين جرى نقلهم مؤخراً من معتقل (عوفر) والبالغ عددهم (33) طفلاً.



وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأطفال فى (الدامون) يشتكون من سوء معاملة سجانيهم، ومن ظروف أماكن الاحتجاز التى لا تصلح للحياة الآدمية، ومن الطعام السيئ المقدم لهم كماً ونوعاً، وتدهور حالاتهم الصحية نتيجة الانتهاكات المستمرة بحقهم، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف ضيقة، وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس الشتوية في ظل البرد القارس الذي تمر به البلاد، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهل والمحامي.



وأضافت، أن الأطفال المنقولين إلى (الدامون") وصلوا بدون "كانتينتهم"، فلا يوجد معهم بلاطات للطبخ، أو سخانات ماء، فقط تم السماح لهم بأخذ ملابسهم وأغطيتهم الخاصة، الأمر الذي أدى إلى الإعلان عن حالة من العصيان في وجه السجان، حيث قاموا بعدة إجراءات كالطرق على الأبواب، وتكسير الخزائن وأبواب الحمامات، وبعض "الأبراش"، والصراخ وشتم السجانين.



وطالبت الوزارة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة متابعة هذا الملف المتعلق بقضية هؤلاء الأطفال، وضرورة العمل الجاد والفوري؛ للإفراج عن جميع الأسرى الأطفال، ووقف الانتهاكات الصارخة التي ترتكب يومياً بحقهم.



يذكر، أن الاحتلال، يتجه إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى، وهذا ما جرى فعلياً مع الأطفال الأسرى المنقولين إلى (الدامون) كبداية للتنفيذ.